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  • 18.02.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 11:45

'ta duygulandıran görüntü! 15 yaşındaki çocuk, Başkan Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

’ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde 'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Demir çubuklara tutunarak afişe ulaşan çocuk eline aldığı bezle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

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