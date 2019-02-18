Şırnak'ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.
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