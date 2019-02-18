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  • 18.02.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 12:19

Skandal! 'nin 'ye gönderdiği 300 araçlık konvoyu ’den görüntülendi

’nin, üzerinden ’ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece ’in ilçesinden görüntülendi.

Skandal! Nusaybin’den görüntülendi

tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece yönünden 'ye girdi.

Konvoy, Haseke'nin sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan 'den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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