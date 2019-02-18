ABD tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi.
Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
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