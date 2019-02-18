Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında flaş gelişme

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ayrıntılar geliyor...
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