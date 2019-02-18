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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 11:57

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında flaş gelişme

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Zırhlı Birlikler davasında istenen cezalar belli oldu
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıntılar geliyor...

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