Başkan  Erdoğan ile Putin arasında güldüren diyalog!

Rus gazeteci Dimitry Smirnov'un sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı iki video herkesi güldürdü.

ZIRHLI MI ACABA?

İlk videoda, Erdoğan binecekleri minibüsü işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?"diye soruyor. Erdoğan'ın bu sorusunun Rusçaya çevrilmesinin ardından Putin, minibüsün camına iki kere vurarak "Yok, bölge zırhlı" cevabını veriyor.



UMARIM BENİ ORADA BIRAKMAZSIN

İkinci videoda ise Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sibirya'ya davet ederek, "Orası -40 derece, Rusya'yı orada daha iyi tanırsınız" diyor. Erdoğan ise bu davete esprili bir yanıt vererek, "Umarım beni orada bırakmazsın" dediği duyuluyor. Putin ise devamında "Hazırsanız beni arayın" diyor.

Daha sonra iki lider birbirlerine sarılıyor.