İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.
Gaziantep'te helikopter destekli denetim
Gaziantep'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti.
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