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  • 18.02.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 22:39

'te helikopter destekli denetim

'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti.



İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.

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