AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'na bugün veda etti. Yıldırım görevi yeni başkan seçilinceye kadar en yaşlı TBMM Başkanvekili Celal Adan'a geçici olarak devredecek. Binali Yıldırım veda yemeğinde "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak" şeklinde açıklama yaptı. Peki, Binali Yıldırım'dan sonra yeni TBMM Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

YENİ TBMM BAŞKANI KİM OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından vatandaşlar yeni TBMM Başkanı kim olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni Meclis Başkanı ile ilgili henüz bir isim açıklaması yapılmadı. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçilecek.

SEÇİM YAPILANA KADAR MHP'Lİ CELAL ADAN MECLİS BAŞKANI OLACAK

Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan MHP'li Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.