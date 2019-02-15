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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 17:17

'nün kritik ismi kaçarken yakalanmıştı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, Borajet'in eski sahibi 'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan 'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen bir avukat gözaltına alındı. Sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi.

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Borajet'in eski sahibi 'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle Muğla'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen avukat T.D gözaltına alındı. Şüpheli avukatın ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 13 Şubat'ta sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi.

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