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  • 18.02.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 13:46

, ’ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi

'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, ’nın ’ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.

Anlaşma yapılmıştı! İlki teslim edildi

Boginskiy IDEX-2019 Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda sevkiyatların genişletilmesine yönelik görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Boginskiy, 'nın bu tür 5 helikopter daha satın alabileceğini belirterek, Türk tarafının yerli 'Ansat' helikopterlerinin alımı konusunda da ilgili olduğunu kaydetti.

Ka-32A11BC helikopteri özel arama kurtarma çalışmaları ve yangın söndürme çalışmaları amacıyla kullanılıyor. Ayrıca yük ve hasta taşımacılığı için de kullanılabilir.

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