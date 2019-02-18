İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-12 Şubat tarihleri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.