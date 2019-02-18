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  • 18.02.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 14:57

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan ortalığı karıştırdı

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki 'ta düzenlenen operasyonda le polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-12 Şubat tarihleri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

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