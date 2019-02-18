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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitinginde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"ÖYLE BİR CEVAP VERİN Kİ YÜREKLERİ TİTRESİN"

Isparta, seni gönülden selamlıyorum. Isparta'yı görüp de hayran kalmamak mümkün mü? Cumhur ittifakını yüzde 61 ile zirveye taşıdığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dostluğumuzu daim eylesin diyorum. Şimdi sizlerden 31 Mart'ta tarihi bir zafer bekliyorum. Demokrasi ve iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Siz kardeşlerime soruyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlumların kalbine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Bu metin Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. İşte bak tanzim satışlarda buradaki elmaları da uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum.

"KİMSE MİLLETİ SÖMÜREMEZ"

Bakın önlemimizi aldık. Kim kaybediyor? Fırsatçılar. Kim kazanıyor? Millet. Benim milletimi kimse sömüremez. Zulm ile abad olunmaz.