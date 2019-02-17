Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.02.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 08:14

'de yakalanan 2 'cü Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, / üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Y.Ç. ve A.A. bugün -Ercan Havalimanı'ndan alınarak adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar