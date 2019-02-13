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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 22:00

Son dakika... firarisi yakalandı

Son dakika... soruşturması kapsamında Borajet'in eski sahibi Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen Üner, 'da sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında hakkında çıkış yasağı konulan 'in İstanbul'dan Dalaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Dalaman Havalimanında istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üner'in üst aramasında sahte kimlik, yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flaşdisk ve doküman ele geçirildi.

Üner'in 'dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeyi planladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan ve Dalaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Üner'in İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Borajet'in eski mali işler sorumlusu olduğu belirtilen Zahide Üner, Borajet'in eski sahibi ve FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü ve avukat ile aynı FETÖ soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.

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