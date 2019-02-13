Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanmış olup, gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir" denildi.
Ankara flaş FETÖ operasyonu! 13 kişi tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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