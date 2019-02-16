YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Vatandaşların birçoğu şimdiden nerede oy kullanacağını merak etmeye başladı. Seçmenler oy kullanacakları yerleri YSK'nın resmi sitesinden öğrenmeye başladı. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? Vatandaşların merak ettiği nerede oy kullanacağım sorusuyla ilgili detayları haberimizde sizin için derledik.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimdeki kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde, "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Doğu illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatlerinde oy verilecek.

İşte YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası...

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

57 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi. Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti. Güven, cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmenin, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmenin, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.