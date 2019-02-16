Vali açıklamıştı! Peribacaları yakınınındaki yapılardan 2'si yıkıldı...

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınınında yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan 15 yapıdan 2'si yıkılırken, diğer 13 yapının yıkımına ise yarın devam edilecek.

16.02.2019 22:45 - Son Güncelleme: 16.02.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





