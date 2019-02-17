Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "İyi pazarlar eleqseverler, bir genel kültür sorusuyla daha sizlerleyiz ve Trakya bölgesine gidiyoruz. Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir kim biliyor?" denildi. İşte 17 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (17 ŞUBAT 2019)

Soru: Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir?

Cevap: KIRMIZI DİPLİ MUM

Kırkpınar'ın davet simgesi Kırmızı Dipli Mum'dur. Kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde Kırkpınar Ağası tarafından kırmızı dipli mum Mart ayından itibaren kasaba ve köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere gönderilir ve bu kişiler Kırkpınar'a davet edilirdi. Halk arasında sıkça kullanılan "kırmızı dipli mumla çağırmak" deyimi de buradan gelmektedir. Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarındandır. Bugün sembol olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde Edirne Belediye Başkanı, Edirne Valisi ve Kırkpınar Ağası ile birlikte devlet protokolünü Ankara'da makamlarında ziyaret ederek, kendilerini kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etmektedir.

Kent esnafıda davul-zurna eşliğinde ziyaret edilerek kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet edilmektedir.