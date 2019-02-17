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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 17:43

ipucu sorusu 17 Şubat: nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.00'de başlayacak olan Eleq'in ipucu sorusu Kırkpınar yağlı güreşlerinden geliyor. Yapılan açıklamada, soruldu. Peki, Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir? İşte 17 Şubat sorusu ve yanıtı...

Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "İyi pazarlar eleqseverler, bir genel kültür sorusuyla daha sizlerleyiz ve Trakya bölgesine gidiyoruz. nedir kim biliyor?" denildi. İşte 17 Şubat sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (17 ŞUBAT 2019)

Soru: Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir?

Cevap: KIRMIZI DİPLİ MUM

Kırkpınar'ın davet simgesi 'dur. Kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde Kırkpınar Ağası tarafından kırmızı dipli mum Mart ayından itibaren kasaba ve köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere gönderilir ve bu kişiler Kırkpınar'a davet edilirdi. Halk arasında sıkça kullanılan "kırmızı dipli mumla çağırmak" deyimi de buradan gelmektedir. Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarındandır. Bugün sembol olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde Edirne Belediye Başkanı, Edirne Valisi ve Kırkpınar Ağası ile birlikte devlet protokolünü Ankara'da makamlarında ziyaret ederek, kendilerini kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etmektedir.

Kent esnafıda davul-zurna eşliğinde ziyaret edilerek kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet edilmektedir.

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