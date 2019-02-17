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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 18:24

... Müdürü makamında etti

... Emniyet Müdürlüğü Müdürü , makamında beylik tabancasıyla etti. Ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürü makamında intihar etti

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne atanan , makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ
Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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