Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.