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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 17:05

gölündeki kimyasal tehlikede korkutan gelişme! Zehirli çıktı

göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi.

Kimyasal tehlikede korkutan gelişme! Zehirli çıktı

'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi.

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