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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 20:36

'daki darbe girişimi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Komutanı tümgeneral , 8. tuğgeneral ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay 'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır'daki darbe girişimi davası sürüyor

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu 3 sanıktan Gürdoğan hazır bulundu. Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

"PİSTİ KAPATIN" TALİMATI VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Kartepe savunmasında, darbe girişiminin yaşandığı gecesinde dönemin Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı emekli korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününde derdest edildiğini ve komutanı olduğu üssü arayıp pistin uçuşa kapatılması için talimat verdiğini iddia etti.

"ÇOCUKLARIM VE EŞİM İÇİN..."
Darbe girişiminin yaşandığı gece kızının Ankara'da oğlunun ise 'da olduğunu öne süren Kartepe, "Darbeyi destekleyen birisi olsaydım çocuklarım ve eşim için tedbir alırdım." ifadelerini kullandı.

"ALKOL ALDIM"
Kartepe, o gece birçok olaydan habersiz şekilde alkol aldığını ve böyle bir şey olacağını bilen birinin alkol kullanmayacağını savundu.

"KARARGAHTA KONUŞTUK"
"Büyük bir kelle alacağız" şeklindeki sözlerine ilişkin ise Kartepe savunmasında şöyle dedi:

"Karargahta terör örgütü 'nın üst düzey liderlerinin yer aldığı kategorileri ve Kandil'de bulunan , gibi teröristleri etkisiz hale getirmelerini konuşuyorduk. 'Büyük kelle alacağız' sözünü teröristlerin üst düzey liderleri için konuştuk. Bizim için normal olan bu konuşmalara farklı senaryolar yazıldı. Darbe girişimi gecesi darbeye karşı olduğuma dair aldığım tedbirler 'cü olmadığımı gösteriyor."

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK
Duruşmaya, Darendeli ile avukatlarının savunmalarıyla devam edilecek.

Eski 2. Komutanı tümgeneral , eski 8. tuğgeneral , eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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