Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen Kapıköy Gümrük Kapısı, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yeniden modernize edildi.

Yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı gümrük kapsı, özellikle Nevruz Bayramı için Türkiye'ye gelen İranlı turistlerin yaşadığı sıkıntıların da son bulmasını sağlayacak.