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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 22:33

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

ile en uzun sınır hattına sahip Van'da yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve proje maliyeti 100 milyon TL olan 'ndaki modernizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte İran'a seyahat çilesi sona erdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen Kapıköy Gümrük Kapısı, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yeniden modernize edildi.

Yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı gümrük kapsı, özellikle Nevruz Bayramı için Türkiye'ye gelen İranlı turistlerin yaşadığı sıkıntıların da son bulmasını sağlayacak.

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