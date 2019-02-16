Koruma altındaki peribacalarını oyup oteller yapmışlar

Türkiye'de kaçak yapılaşma tartışmaları başladı. Ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'dan gelen haber skandalın daniskasıydı. Çünkü Göreme'de, peribacalarının bitişiğine temel atıldı. 5 yıldızlı otel inşaatına başlandı. Kültürel mirasın ortasında yükselen beton bina, yüreğimizi sızlattı. Tepkiler üzerine durdurulan inşaat, dün yıkıldı. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı. Çünkü inşaatının sağında ve solunda 2 otel daha yapılmıştı.