Türkiye'de kaçak yapılaşma tartışmaları başladı. Ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'dan gelen haber skandalın daniskasıydı. Çünkü Göreme'de, peribacalarının bitişiğine temel atıldı. 5 yıldızlı otel inşaatına başlandı. Kültürel mirasın ortasında yükselen beton bina, yüreğimizi sızlattı. Tepkiler üzerine durdurulan inşaat, dün yıkıldı. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı. Çünkü inşaatının sağında ve solunda 2 otel daha yapılmıştı.
- Güncel
- 16.02.2019
- Gazete
Koruma altındaki peribacalarını oyup oteller yapmışlar
Masal kenti Kapadokya, büyük bir ihanete uğradı. Koruma altındaki peribacalarının ortasına otel yapıldı. Tepkiler üzerine inşaat ortadan kaldırıldı Ancak yıkılan inşaatın sağında ve solunda peribacaları oyularak yapılmış 2 otel daha vardı. Kültürel mirasa pencere bile takılmıştı. Üstelik Göreme’de bunun gibi çok sayıda skandal yapı vardı...
Türkiye'de kaçak yapılaşma tartışmaları başladı. Ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'dan gelen haber skandalın daniskasıydı. Çünkü Göreme'de, peribacalarının bitişiğine temel atıldı. 5 yıldızlı otel inşaatına başlandı. Kültürel mirasın ortasında yükselen beton bina, yüreğimizi sızlattı. Tepkiler üzerine durdurulan inşaat, dün yıkıldı. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı. Çünkü inşaatının sağında ve solunda 2 otel daha yapılmıştı.
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