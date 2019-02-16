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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 15:36

Balat'ta 4 katlı binada çökme

Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. 'nden yapılan açıklamada: "Daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." ifadelerine yer verildi.


Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.

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