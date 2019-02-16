AK Parti'ye geçen Milas Belediye Başkanı: Büyüksün Reis'im

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayıyken AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, dikkat çeken diyaloglar yaşandı.
"BÜYÜKSÜN REİS'İM BÜYÜK"
Görüşmede Saylak'ın, "Büyüksün Reis'im büyük" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan büyük yok." yanıtını verdi.
Saylak, Cumhurbaşkanı'ndan, bakanları Milas'a göndermesini ve projeler konusunda söz vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bakanların seçim sürecinde gelmesinin uygun olmayacağını ifade etti.
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