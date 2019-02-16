Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.02.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 14:48

AK Parti'ye geçen Milas Belediye Başkanı: Büyüksün Reis'im

Başkan CHP'den AK Parti'ye geçen ile telefonda görüştü. O görüşme sırasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Görüşme sonunda "Büyüksün Reis'im" diyen Saylak'a Erdoğan, " Allah'tan büyük yok" yanıtını verdi.

Büyüksün Reis'im

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayıyken AK Parti'ye geçen 'ın, Cumhurbaşkanı 'la yaptığı telefon görüşmesinde, dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

"BÜYÜKSÜN REİS'İM BÜYÜK"
Görüşmede Saylak'ın, "Büyüksün Reis'im büyük" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan büyük yok." yanıtını verdi.

Saylak, Cumhurbaşkanı'ndan, bakanları Milas'a göndermesini ve projeler konusunda söz vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bakanların seçim sürecinde gelmesinin uygun olmayacağını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAK Parti'ye geçen Milas Belediye Başkanı: Büyüksün Reis'im
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar