İşte Başkan Erdoğan'ın anlatımıyla CHP belediyeciliği...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayınında Kartal'daki çöken binaya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun tutumunu ve CHP dönemi belediyeciliğini eleştirdi.



İşte Başkan Erdoğan'In Kartal'daki çöken binaya ve CHP belediyeciliğine ilişkin açıklamaları:



Yanıbaşında bu olay oluyor ve siz 5 gün sonra oraya gidiyorsunuz. Genel Başkan ise kendi belediye başkanının oraya ne zaman gittiğinin haberi yok, benimki bütün gün oradaydı diyor. Peki bay Kemal sen 21 kişinin şehit olduğu vakada sen neredesin. Yuhalanır mıyım diye mi korktun. 9 askerimizin şehidinde istifa eden Akif Hamzaçebi oradaydı, ama Bay Kemal orada yoktu. Sen nerede varsın yahu! Kalkıp AK Parti'ye suçlama yapıyorsun. AK Parti'nin döneminde mi oldu. Ben göreve geldiğimde Türkiye'de önceki belediyelerden devraldığım bir şey 13 emsal vermek suretiyle inşaat ruhsatı veriyorlardı. Bunu 3 emsale indiren benim. 100 binlikler bana geldiğinde yerine göre makaslamışımdır. Dikey mimariye hep karşı çıktım, başarılı oldum mu, olamadım. Niye bazı yerlerde bizim tasarrufumuz dışında maalesef. Her yerde olamıyorsun ki aynı anda. O partinin genel başkanı olarak oraya gelip ziyaret etmiyorsun. Belediye başkanın 5 gün sonra oraya geliyor. Oraya gelişini görüyor musunuz? Bakıyorsunuz farklı havalarda adeta bir kovboy edasıyla oraya geliyor.





"KILIÇDAROĞLU YALANI ÇOK İYİ BİLİR"

Sayın Kılıçdarıoğlu yalanı çok iyi biliyor. Ekranda sizler bize CHP'li belediyelerin ne halde olduğunu gösterdiniz. 94'de İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. Susuzluk, hava kirliliği, pis koku vardı. Haliç bitmişti. Çöp dağları almış başını gidiyordu. Biz geldik, verdiğmiz sözü tuttuk. Çöp dağlarını temizledik. Çöp dağları deyince, sayın Sözen, Ümraniye Belediye Başkanı da CHP'liydi. O vahşi çöp patladı. 39 kişi orada öldü. Orayı ben büyükşehir belediye başkanı olunca spor tesisleri haline getirdim. Biz geldik, İstanbul'da su sorunu vardı. Melen'den suyu getirdik. 2040 yılına kadar İstanbul'un su ihtiyacı olmayacak.

"BİZ BOĞAZ'DAN HALİÇ'E SU GETİRDİK"

Haliç şu anda balık tutulan bir yer haline gelmiştir. Biz boğazdan Haliç'e su getirdik. Haliç'in içindeki suyun devir daimi arttı. Koku diye bir şey kalmadı. Şu anda Haliç Kongre Merkezi'nin olduğu yer Sütlüce Mezbahanesi diye geçerdi. İşkembeciler vardı orada. Orada hayvanlar kesilirdi. Biz burayı kültür kongre merkezi yapalım dedik. Temelini attık benden sonra gelen arkadaşlar, en son Kadir Bey döneminde tamamlandı ve güzel bir eser meydana geldi. Bütün mesele aşk, dertli olmak meselesidir. Neşet Ertaş'ın dediği gibi: Aşk ilen koşan yorulmaz. Bay Kemal şunu öğrenmesi lazım: Çöp, çamur, çukur. Bunları sıfırlayan Refah dönemidir. Daha sonra da AK Parti dönemidir.





Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastanede ölenlerin rehine alındığı tabloları da biliyoruz. Ölmüş ama bırakmıyorlar. Genel müdür kim? Bay Kemal. Yahu ölmüş, parayı getireceksin, öyle alacaksın. İlaç zaten yok. O zaman gidip de eczaneden SSK'lı ilaç alamaz. Hastanenin kendi eczanesi var. Doktor 5 tane yazmışsa 3 tanesi var 2 tanesi yok. Tüm bunları yaşadığımız dönemden buralara. Şimdi artık böyle soru var mı? Şimdi herkes istediği eczaneden ilacını alabiliyor mu? Alıyor. İstediği yerde tedavisini olabiliyor mu? Özel hastaneler dahil, yeter ki SGK ile anlaşması olsun. Bay Kemal, 'hastanede artık ameliyatlar durdu' yalanını attı. Her ilde, hatta ilçelere varıncaya kadar hastaneler inşa ettik.