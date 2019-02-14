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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 02:03

Atatürk nde

'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk 'ndeki bir sokakta meydana geldi. Sokaktaki ikinci kontrollü olarak patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı olduğu öğrenildi

İzmir'de hareketli dakikalar...

'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk 'ndeki bir sokakta oldu. Alınan bilgiye göre, 10045 Sokak'ta patlama sesi duyan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla ikinci bir olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerine tuzaklama olabileceği değerlendirilen şüpheli paket, kontrolü şekilde patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı olduğu öğrenildi. can veya mal kaybı olmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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