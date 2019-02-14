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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 23:40

Çanakkale Biga'da deprem! Kandilli'den açıklaması

... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...

Çanakkale Biga'da deprem!

Çanakkale'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamasına göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çakırlı mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 8.9 kilometre altında saat 23.24'te meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

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