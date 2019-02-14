Çanakkale'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çakırlı mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 8.9 kilometre altında saat 23.24'te meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.