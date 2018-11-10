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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 10:14

: 'yle ittifak yapacağız

Terör örgütü ’nın Kandil’deki elebaşılarıyla ağız birliği yapan Milletvekili , partisinin 'yle 'en geniş zeminde' mutlaka ittifak yapacağını söyledi.

Tanrıkulu: HDPyle ittifak yapacağız

Türkiye, 2019 yılının mart ayında yapılacak yerel lere hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve terör örgütü 'nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi'nin () ittifak yapacağı açık açık dillendiriliyor. 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde Kandil'deki terör elebaşlarının ittifak çağrılarına, Genel Başkanı Kemal yeşil ışık yaktı. CHP'nin desteğiyle Kandil'in vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

KATİL KARASU'NUN YOLUNDA

Güneş'in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde HDP'yle yapılan görüşmelere ilk tepki Kandil'deki PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'dan geldi. CHP-HDP ittifakının önemli olduğunu dikkat çeken terörist Karasu, CHP dışındaki sol partilere de çağrıda bulundu. Bebek katili Karasu, "HDP projesi aynı zamanda demokratik ittifak geliştirme projesidir" ifadelerini kullandı. Ardından İngiltere'de temasları sırasında lere dair gelen soruları da cevaplandıran genel başkan, HDP'yle ittifak yapılabileceklerini belirtti. "Demokrasiden yana olan bütün partilerle işbirliği yapıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "İyi Parti de olabilir Saadet Partisi de olabilir HDP de olabilir" dedi.

HDP'YE PROGRAM SUNULACAK

Son olarak PKK'nın korkulu rüyası olan SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'i sevindiren ve adı SİHA Sezgin'e çıkan CHP İstanbul Milletvekili , yerel seçimlerde HDP'yle ittifakın en geniş zeminde mutlaka olacağını söyledi. Teröristlerin avukatlığına soyunmasıyla gündeme gelen Tanrıkulu, açık bir şekilde HDP'yle görüşmelerin olduğunu itiraf etti. Tanrıkulu, "En geniş zeminde ittifak yapabileceğimiz bir program sunacağız, kurumsal olmasa da HDP'yle mutlaka görüşmeler oluyor" ifadelerini kullandı.

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