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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 19:31

İşte usulü demokrasi! Eleştiren partiden atılıyor...

lerinin partisi tarafından yine kaybedilmesinin ardından, 'nin önünde evinden getirdiği koltuğa oturan hakkında, ihraç kararı çıktı.

İşte CHP usulü demokrasi! Eleştiren partiden atılıyor...

Başarısızlığa ve 'na karşı, partililer ya istifa ediyor ya da söyledikleri söz, yaptıkları eylemlerden dolayı ihraç ediliyor.

Bir yandan 31 Mart 2019'daki öncesinde tepki istifaları yaşanan partide, diğer yandan da sonrası parti yönetimine karşı yapılan eylemlerin cezası kesiliyor.

KOLTUKLU PROTESTOYA DA İHRAÇ
Bunun son örneği; 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminden sonra önünde, koltuklu yapan oldu.

Seçimlerden sonra evinden getirdiği koltukla bina önüne oturan CHP'li Canyurt şöyle konuşmuştu: "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık. Ben 46 yaşına geldim, 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak artık yeter diyorum."

Bu eyleminden sonra disiplin süreci başlatılan Abbas Canyurt, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından ihraç edildi. Canyurt, karara itiraz edince CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı inceledi ve disiplin kararını onayladı.

PROTESTO HAKKINI SAVUNUYORLARDI
Öte yandan, kendilerine karşı yapılan her eyleme tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi, 'nın siyasi kolu 'nin terörist başı Öcalan için bile yaptığı eylemleri protesto hakkı diye savunuyordu.

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