Bekçi alımı için tarih belli oldu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan bekçi alımı için vatandaşlar heyecan içinde. 2019'da bekçi alımı yapılacağı açıklamasının yapılmasının ardından geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı yapılacağı bilgisini paylaştı. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

8 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği son günlerin en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alıyor. Bekçi olabilmek için başvuru tarihinin belirlenmesini bekleyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı için ilanın mart ayında çıkacağını açıkladı.

2019 Mart ayında ilan çıktından sonra başvuru tarihi ve sınav ile ilgili detaylar da belli olacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?