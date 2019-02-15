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  • 15.02.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 13:14

'tan için eğlencili paylaşım: Ver gazı kalk, al gazı in!

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ,, hesabından 'in tanıtımı ile ilgili eğlenceli bir video paylaştı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'ın "#SeyirDefteri 2018 . # 2018'in perde arkası... Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi'ne destek veren Milletimize saygılarımızla." ifadeleriyle paylaştığı video da büyük beğeni aldı.

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