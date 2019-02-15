BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "#SeyirDefteri 2018 İstanbul. #Teknofest 2018'in perde arkası... Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi'ne destek veren Milletimize saygılarımızla." ifadeleriyle paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı.