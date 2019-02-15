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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:57

? Yeni askerlik sistemi ne zaman? belli oldu mu?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüle yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmanın ilk taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Peki, nasıl olacak? ? Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?

Askerlik 9 aya düşecek mi?

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Merakla beklenen yeni sistem ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Daha önce yaş sınırına bağlı bir defalığına çıkarılan bedelli askerliğin sürekli hale getirileceği ve yaş sınırı olmayacağı konuşuluyor. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 9 aya düşecek mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

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