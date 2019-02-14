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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:38

'da operasyonu! 52 kişi gözaltına alındı

'da terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu!

'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü 'a yönelik operasyonda li 52 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararına istinaden İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altıparmak ve Kuruçeşme mahallelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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