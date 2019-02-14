İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin'i resmen açıkladı.

İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.

CHP DESTEĞİ ŞARTI VAR...

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin'in adı daha önce CHP-İYİ Parti işbirliği adayı olarak gündeme gelse de, CHP tarafından kabul edilmemiş ve Ordu işbirliği dışında bırakılmıştı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak'ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, "İdris Bey İyi Parti'den aday olmak istiyor ama CHP'nin desteği şartı var" ifadelerini kullanmıştı.

"AK PARTİ'YE ZARAR VERMEK İÇİN ADAY OLDU"

Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, FETÖ'yü destekleyen İdris Naim Şahin'in İyi Parti'den aday gösterilmesini değerlendirdi.

İşte Kızıltaş'ın açıklamaları:



"İdris Naim Şahin Orduludur. 2014 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için AK Parti'den aday adayı olmuş sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi gerekse Orduluların arzusu üzerine aday yapılmamıştır. Çünkü bir şekilde bürokrasiyle uğraşan, bürokrat olan, bakanlık yapmış olan bir isim olarak pek de Ordu'da karşılığı olmadığı düşünülmüştü. Ve büyükşehir belediye başkanlığı gibi dinamik bir makamda hizmet edemeyeceği düşünülmüştü. Bunun ardından İdris Naim Şahin'in AK Parti'den istifa etmesi olayıyla karşı karşıya kaldık. 17-25 Aralık sonrası emniyet ve yargı üzerinden yapılmaya çalışılan darbe girişimi sonrası maalesef İdris Naim Şahin'in paralel yapıya ve FETÖ'ye destek veren bir takım tavırları olmuştu. AK Parti'den istifa ettikten sonra MİLAD adından parti kurdu ve genel başkanlığına soyundu. MİLAD, paralel yapı tarafından kurdurulmuş bir partiydi.

Bugüne bakıcak olursak İdris Naim Şahin'in İyi Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması oldukça garip bir durum. Çünkü Ordu'dan CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olmak için epey gayret etti fakat AK Parti karşısında şansı olmadığı için CHP buna ciddi bir şekilde karşı çıktı. CHP kendi adayını gösterdi. Şahin, AK Parti'ye zarar vermeyi düşünürek aday olmuş olabilir, başka türlü izahı yok."



FETÖ'CÜ HAİN DUMANLI'YA BÖYLE SAHİP ÇIKMIŞTI

17/25 FETÖ kumpası sonrası AK Partiden istifa edip FETÖ'nün yanında yer alan İdris Naim Şahin, polislerin FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı gözaltına almak için Zaman gazetesine geldiklerinde FETÖ'cü hain Hakan Şükür ile birlikte Dumanlı'ya böyle sahip çıkmıştı.

FETÖ'YÜ DESTEKLEYİP OPERASYONU KARALAMIŞTI

İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı:

"2014 Türkiye'sinde Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türkiye'de doğruları gerçekleri kendi inancı, kendi anlayışıyla yazan ve anlatan birileri için çok görüyor. Ve ne yazık ki 1998'lerin 1999'ların yani geçen yüzyılın mağdurları bugün yeni yüzyılda 2014 Türkiye'sinde takiyyenin şahını yaparak, takiyyenin en başarılısını ortaya koyarak bu ülkenin insanlarına ve ülkesine sahip çıkan herkese herhangi bir siyasi görüşe, cemaate, cemiyete bakmaksızın bir savaşı açmış durumda. Bugün için açılan savaş gazete üzerinden devam ediyor. Dün başka birşeyin üzerindendi, başka bir kesimin üzerindendi, askerin üzerindendi, sonra polisin üzerinden devam etti bugün gazeteciler üzerinden devam ediyor. Zannedilmesin ki yarın, bugünkü gözaltı kararlarına imza atan adı da dinimizi çağrıştıran hakimler bu ahtapot tarafından sarılmayacak, bu timsah tarafından yutulmayacak zannedilmesin, zannedilmemelidir."