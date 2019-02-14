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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 21:36

Bakan Albayrak'tan Soçi Zirvesi paylaşımı: Türkiye büyük bir sorumluluk ortaya koydu...

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bugün Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran 'ni değerlendirdi. Albayrak paylaşımında "Dördüncüsü gerçekleşen Üçlü Zirve’de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde bir kez daha ’nin istikrarı ve mazlumların huzuru için büyük bir sorumluluk ortaya koydu." dedi.

Bakan Albayrak'tan Soçi Zirvesi paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "" konulu Türkiye-Rusya-İran düzenlendi.



Zirveye katılanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı da vardı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soçi'de gerçekleşen Zirve'de Türkiye'nin oynadığı önemli role vurgu yaptı.


TÜRKİYE BÜYÜK BİR SORUMLULUK ORTAYA KOYDU
İşte Albayrak'ın o paylaşımı: "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin arasında gerçekleşen ve ülkelerimiz arası işbirliği açısından oldukça verimli geçen toplantıya katıldık."

Dördüncüsü gerçekleşen Üçlü Zirve'de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde bir kez daha Suriye'nin istikrarı ve mazlumların huzuru için büyük bir sorumluluk ortaya koydu.

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