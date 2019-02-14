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  • 15.02.2019 03:35
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 03:35

Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentindeki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yurda döndü.

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