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  • 14.02.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 16:17

'li hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle eski Van Milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

HDP'ye bir şok daha! Soruşturma başlatıldı
Alınan bilgiye göre, Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan." sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

HAKLI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.

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