Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Başkan Erdoğan, "Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: SURİYE HALKI BİZDEN SEVİNDİRİCİ HABERLER BEKLİYOR

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Soçi'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

"Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır bombaların altında hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı bizden kalcı siyasi özüm yolunda sevindirici haberler bekliyor."

"Tüm sıkıntılara görüş ayrılıklarına ve aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu muhafaza ettik."

"Astana platformu Suriye'deki kanın durması için somut .özümler üreten en başarılı girişimdir."

"Türkiye olarak biz Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şimdiye kadar 35 milyar dolar kadar yardımı yapmış durumdayız."

"Komşumuz Suriye'nin bir an önce barışa kavuşması için elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz."

"Umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum."

PUTİN: ASTANA, SURİYE İÇİN KALICI BİR SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNE VESİLE OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve öncesi açıklama yaptı. Putin, "Ateşkes İdlib'teki teröristler için mazeret olamaz. ABD'nin Suriye'den asker çekme konusundaki kararlılığını da görüştük. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu" dedi.

Putin'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Anayasal komite için büyük çaba sarf edildi. Çalışmaya başlaması çok önemli. İdlib'de nihai çözüm bulmamız çok önemli. 3 ülkenin gerekli adımları atması ve terörü tamamen ortadan kaldırmaları gereklidir. Ateşkes İdlib'deki teröristler için mazeret olamaz. Suriye'nin kuzey doğusundaki durumu da görüştük. ABD'nin asker çekme kararını da görüştük. Sayın Erdoğan ile yaptığımız fikir alışverişinde Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir kaldık. Şimdi Suriye'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu.

Putin'in ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı.

Ruhani'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sadece Suriyeliler kendi kaderlerine karar vermeli. Şu ana kadar ateşkes için büyük çabalar gösterdik ve büyük ölçüde başarılı olduk. Savaşı sona erdirdik. İstikrarı ve barışı sağlamış durumdayız."

"Suriye için çabalarımıza devam edeceğiz. Son derece önemli bir görüşme yaptık. Kararlarımızın amacı Suriye halkına yardımcı olmak. Dış müdahale olmaksızın Suriye halkının amaçlarına kendilerinin ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız, tüm terör örgütlerini ortadan kalkdırmak ve diyalogun geliştirilmesi ve anayasanın yenilenmesi ile sığınmacıların evlerine dönmesi olacaktır. Terörden kurtulmuş birleşik Suriye'nin önemine vurgu yaptık. Suriye'nin bütün çocukları ulusal haklarını kullanabilmeli. Suriyeliler kendi kaderlerine karar vermeli. İçişlerina müdahale yapılmamalı. Ateşkes için büyük çaba gösterdik ve büyük oranda başarılı olduk."

"Savaşı sona erdirdik ve sınırlı bölgeler haricinde barışı sağlamış durumdayız. Uluslararası hukuk çerçevesinde bunu yapmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği; bir yandan da Suriye'nin ulusal sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı oldu, diğer yandan ülkenin aydınlığa kavuşması için faydalı olduk ve barışın sağlanmasına katkı sağladı. Maalesef ABD hükümeti Suriye'deki terör gruplarını kullanarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyor."

"En iyi çözüm Suriye'deki merkezi hükümet olacaktır. Suriye ve Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar, bu konuda atılacak adımlardan birisi olabilir. İran Rus dostlarımızla birlikte Suriye ve Türkiye arasındaki dostluğun tesisi için çalışmaya hazırdır. Atılacak her türlü adımın Suriye'deki durumu karıştırmasından endişe etmekteyiz. Yeniden inşaya başlamak için çalışmalar başlatılmalı."

"Sığınmacıların evlerine geri dönmesi konusu da son derece önemli. Bu krizin sona ermesi için yeni düşmanlık yerine Suriyelilerin hayatını yeniden inşa etmesi ve hukukun üstünlüğü yeni bir adım olacaktır. Üçlü görüşmelerin yanı sıra Cenevre'deki görüşmeler de çok önemlidir."



"BM'nin adımları başarılı olmamış ve yeni bir Suriye Özel Temsilcisi atanmıştır. Suriye'deki barışın devamı için amaçlanan dış müdahaleler olmaksızın bunların gerçekleştirilmesi ve toprak bütünlüğü çok önemlidir. İçişlerine karışılmamalıdır. Her türlü teröre karşı mücadele gerçekleştirilmeli. Dış güçlerin Suriye'deki ABD güçlerinin ülkeden ayrılması gereklidir. İsrail'in siyonist rejiminin işgalini sona erdirmesi için baskı yapılmalı."