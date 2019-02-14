Bugünkü
Takvim

hakkında soruşturması! hesapları incelemeye alındı

2 milyon soruşturması
Terör örgütü FETÖ, a da sızdı. Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda FETÖ" davasının görüldüğü İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturması devam ediyor" yazısı yolladı. Savcılığın yürüttüğü Başakşehirli futbolcu Belözoğlu hakkındaki soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 'Mert' isimli , ünlü futbolcu 'nun 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün kasası olan Bank Asya'ya 2 milyon TL yatırdığını anlattı. Gizli tanık ayrıca bu paranın elden ve parçalar halinde başka kişiler üzerinden yatırıldığını açıkladı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mert'in ifadeleri üzerine Belözoğlu'nun geçmişe dönük banka hesap hareketlerini incelemeye aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEmre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturması! Banka hesapları incelemeye alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri