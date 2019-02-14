Terör örgütü FETÖ, futbola da sızdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda FETÖ" davasının görüldüğü İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturması devam ediyor" yazısı yolladı. Savcılığın yürüttüğü Başakşehirli futbolcu Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 'Mert' isimli gizli tanık, ünlü futbolcu Emre Belözoğlu'nun 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün kasası olan Bank Asya'ya 2 milyon TL yatırdığını anlattı. Gizli tanık ayrıca bu paranın elden ve parçalar halinde başka kişiler üzerinden yatırıldığını açıkladı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mert'in ifadeleri üzerine Belözoğlu'nun geçmişe dönük banka hesap hareketlerini incelemeye aldı.
- Güncel
- 14.02.2019
- Gazete
Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturması! Banka hesapları incelemeye alındı
- İmamoğlu'nun kampanya direktörü, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemiş
- "Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerinden başka bir muradımız yok"
- Dışişleri'nden BM ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' mektubu
- Mustafa Destici'den "23 Haziran" açıklaması
- Suya kapılarak şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.