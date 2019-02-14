CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, skandala imza attı. Başkan Özlem Çerçioğlu, kadın personeli, "Hamile kalırsanız işten atarım" diye uyardı. Çerçioğlu, iki kişiyi görevlendirip gebe operasyonu başlattı. Vural Tüzen ve Mefkure Karabıyık'tan oluşan "hamile timi" tarafından belirlenen 6 kadın işten atıldı. TAKVİM skandalı yazdı.Panikleyen Çerçioğlu ise bu kez Karabıyık aracılığıyla kadınlara mesaj gönderip korkutmaya başladı. Personele zorla Facebook'tan "İşten çıkartılmadık" şeklinde yorum yaptırıldı. Buna uymayan kadınların ise işten atılacağı vurgulandı. Çerçioğlu ayrıca yalan röportajlar yaptırıp "Baskı yok" haberleri yaptırdı. Mağdurlar sessiz kalmadı. Yaşadıkları tehdidi sosyal medya aracılığıyla birbirleriyle paylaştı.