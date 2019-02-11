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  • 11.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 09:41

Kemal 'ndan 'Karamollaoğlu' gafı

Siyaset sahnesine çıktığı günden beri gaflarıyla meşhur olan Genel Başkanı gaflarına bir yenisini daha ekledi. 31 Mart'ta yapılacak ler için CHP Ankara adayları tanıtımına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, 'nun soyadını bir türlü söyleyemedi.


Ankara'da düzenlenen bir törenle 'nin 31 Mart leri için Ankara adaylarını tanıtan Genel Başkan Kemal , ittifak çalışmaları yürüttüğü muhalefet liderlerine teşekkür etmek istedi.

İP ve Genel Başkanı Akşener'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sıra SP Genel Başkanı 'na gelince zor anlar yaşadı.


Saadet Partisi ile diresek teması yaptıklarını ve tüm teşkilatlarına teşekkür ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu diyemeyince son denemede ''Karamollaoğulları'' diyerek teşekkür etti.

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