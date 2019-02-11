Ankara'da düzenlenen bir törenle CHP 'nin 31 Mart yerel seçim leri için Ankara adaylarını tanıtan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu , ittifak çalışmaları yürüttüğü muhalefet liderlerine teşekkür etmek istedi.İP ve Genel Başkanı Akşener'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sıra SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'na gelince zor anlar yaşadı.

Saadet Partisi ile diresek teması yaptıklarını ve tüm teşkilatlarına teşekkür ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu diyemeyince son denemede ''Karamollaoğulları'' diyerek teşekkür etti.