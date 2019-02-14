Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi.KENDİLERİNİ KAYBETTİLER:
CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart'ı 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler.
YÜZ KIZARTICI:
Gezi'de, 17-25 Aralık'ta tankla tüfekle 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor.
ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR:
Ankara'da Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, HDP, İYİ Parti, SP... Bunlarda dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanı'nın yardımcıları partinin bu durumuna isyan etmeye başladı. Bunların doğru bir işleri yok. Devri iktidarlarında Türkiye'ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserleri yok. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, beceriksizlik demektir..
BUNLAR 3 KOYUNU GÜDEMEZ:
Bunlara 3 koyun verseniz bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. AK Parti'li ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum en ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. AK Parti'den de MHP'den de fire olmaması lazım. El ele vererek cumhuru Ankara'da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım.
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