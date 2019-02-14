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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 21:54

'den son dakika uyarısı!

Son dakika... nu araştıran vatandaşlar için beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji, son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarılarını art arda yayınladı. Özellikle 'da son 2 gündür yaşanan dalgası vatandaşları kar yağışı olup olmayacağı konusunda meraklandırdı. Peki kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu raporu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta yaşanan soğuk hava dalgası İstanbul ve Marmara çevresinde oldukça fazla hissedildi. Yaşanan soğuk havalar kar yağışı olabileceğini yorumlandı. Vatandaşlar tarafından da merak edilen bu konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan 5 günlük hava durumunda kar yağışı yağıp yağmayacağının sorusu cevap buldu. Özellikle Marmara bölgesi için uyarılarda bulunan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunu haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgaları neticesinde kar yağışı yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Meteoroloji'den açıklama geckmedi. İşte Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporu...

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