Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 15:31

Bakanı Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis'le ile görüştü

Bakanı Akar, Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı.

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMilli Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis'le ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar