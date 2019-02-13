Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.