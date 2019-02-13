Başkan Erdoğan: Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını vuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.

Esnaf kardeşlerimizle yapmış olduğumuz sohbetin ve içmiş olduğumuz bir bardak çayın keyfini başka hiçbir şeyde bulamadım.

Esnaflarımızın en büyük sıkıntısı finans konusunda yaşadığı zorluklardır. Esnaflarımızın kullandığı kredilerde faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Esnaflarımız 200 ile 500 bin lira arasında kredi kullanabiliyor.

"FAİZ ORANLARI YÜZDE 0 SEVİYELERİNE İNDİREN İKTİDARIZ"

Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 0 seviyelerine indiren iktidarız. Sadece bu yıl kullandıracağımız kredi tutarı 22 milyar TL. Özellikle sıkıntılı dönemlerde esnaflarımızın borçlarını yapılandırarak önlerini görebilmelerini sağladık.

Küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanıyoruz.

Vergisini düzenli ödeyen esnafa 5 puan indirim yaptık.

Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık.

Vesayetle mücadelede, gezi olaylarında, 15 Temmuz Darbe Girişiminde, PKK ile mücadelede yanımızdaydınız.

SEÇİM SONRASI BELEDİYELERLE DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ

Fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Haklı olarak fırsatçılara karşı çok öfkeliyiz. Benim vatandaşlarıma yüksel fiyatla bu simsarların mal satmasına engel olmak için tanzim satış noktalarını kurduk. Seçim sonrası belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla oturup konuşacaksınız. Belki bu işlemi ülkenin en ücra köşelerine götürürüz. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir.

Sadece buralarda sebze meyve değil temizlik ürünlerine kadar pek çok şeyi buralarda vatandaşımıza ucuza satma arzusu içindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Fırsatçılara ikazlarımızı yaptık. Karlarını makul seviyelere çekmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Aynı uygulamayı temizlik ürünleri ve bakliyata da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde tanzim satış uygulaması sona erecek.



OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ

Biz milletimizin ekmeği ile oynayanlara dersini veriyoruz. Zincir marketler de fiyatları indiriyor. Bizim işimiz zaten bu değil ki. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.



Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta bu millet düşmanlarına gerek dersi vereceğinizi biliyorum.