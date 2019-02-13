Cumhur İttifakı genişliyor! İl sayısı 50'yi bulabilir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yaklaşan yerel seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özhaseki açıklamasından öne çıkanlar:

MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 51 ilde de herkes kendi adayını çıkarttı.

Ancak zaman içindeki gelişmeler bizi rahatsız etti. Bizim derdimiz iki belediye daha fazla almak değil.

Muhalefet daha fazla belediye almak için bazı yerleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Dertleri daha fazla belediye almak gibi görünüyor.

Peki soruyorum, oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz?

Bizim derdimiz, 1-Bölücü örgüt yine iş başına gelmesin…

2-Herkes biliyor ki bu Fetöcülerin 40 tane yüzü var. Ben bunlardan en çok nerede korktum biliyor musunuz?

Kayseri'de cemevi yapımı vardı. İnşaatı gezerken orada sürekli gördüğüm bir şey var. Ben güvenlik görevlisi zannediyordum. Yanıma geldi "merhaba" dedi. "Ben kendimi tanıtayım" dedi. "Ben hizmetin Aleviler sorumlusuyum" dedi.

"Anlamadım" dedim. "Ben Alevi değilim size söylüyorum" dedi. "Ben burada hizmet tarafından görevlendirildim" dedi.

Fetö'nün oraya soktuğu ajanmış.

Yani her tarafta böyle bir yapı var. Bunlara yakın bir adamın iş başına gelmesini ister misiniz? Ne PKK'ya ne de Fetö'ye yakın birsinin iş başına gelmemesini istiyoruz.

51 ilin tamamı olmayabilir. Net sayı henüz yok. Ancak 20'den fazla ilin üzerinde çalışıyoruz.

Net bir sayı değil üzerinde konuşuluyor. YSK'ya listeler verilene kadar sayı değişebilir.