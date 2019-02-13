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'ın göçük altından böyle kurtarıldı

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İstanbul Kartal'- da çöken 8 katlı bina, yüreğimizi parçaladı. 21 kişi can verirken, 14 kişi de yaralandı. Enkazdan 9 saat sonra çıkarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın (9) göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma personelinin, Mahmut'a "Bizi ziyarete geleceksin tamam mı? Bu videoyu beraber izleyip güleceğiz. Birlikte maça gideceğiz" dediği anlar kameralara yansıdı.

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