İstanbul Kartal'- da çöken 8 katlı bina, yüreğimizi parçaladı. 21 kişi can verirken, 14 kişi de yaralandı. Enkazdan 9 saat sonra çıkarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın (9) göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma personelinin, Mahmut'a "Bizi ziyarete geleceksin tamam mı? Bu videoyu beraber izleyip güleceğiz. Birlikte maça gideceğiz" dediği anlar kameralara yansıdı.
- Güncel
- 13.02.2019
- Gazete
Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından böyle kurtarıldı
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