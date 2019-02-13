Kartal'- da çöken 8 katlı bina, yüreğimizi parçaladı. 21 kişi can verirken, 14 kişi de yaralandı. Enkazdan 9 saat sonra çıkarılan'ın (9) göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma personelinin, Mahmut'a "Bizi ziyarete geleceksin tamam mı? Bu videoyu beraber izleyip güleceğiz. Birlikte maça gideceğiz" dediği anlar kameralara yansıdı.