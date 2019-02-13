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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 19:47

Terör örgütü 'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

'daki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed El-Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nın sınır bölgelerinde varlık gösterdiğini hatırlatarak, "PKK, ile sınır bölgelerinde ağır ve hafif silah ticareti yapıyor." ifadelerini kullandı.

PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Huveyt, örgütün sınır bölgesinde mayın ve mühimmat ticareti de yaptığını söyledi.

Örgütün 'un ilçesindeki faaliyetlerine de değinen Huveyt, ", Sincar'dan kaçırdığı gençleri 'ye göndererek zorla silah altına alıyor. Sincar'dan ile Suriye sınırına 250'den fazla genç gönderildi." dedi.

Irak'ta çoğunlukta Şiilerden meydana gelen ve PKK'nın işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Huveyt, Haşdi Şabi'nin Musul'da halktan zorla aldığı malları Suriye'de PKK/'ye sattığını da iddia etti.

PKK HARAÇ TOPLUYOR
Irak'ın Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil de örgütün silahın yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme ticareti de yaptığını, ürünleri Musul'dan alarak Sincar'da kullandığını belirtti.

Örgütün Sincar ilçesinde halktan haraç aldığını da belirten Halil, "PKK, topladığı haracı Suriye'ye göndererek militanları için kullanıyor." dedi.

Halil, Sincar'daki PKK varlığının bölgeye zarar verdiğini yineleyerek, Irak makamlarının örgütün ilçeden çıkarılması için hiçbir adım atmamasına sitem etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞI
Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında ve Suriye'deki kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri 'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı politikayla doldurdu.

'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de 'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.

IKBY başta olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

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