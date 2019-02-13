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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 18:43

'ndan kazanılan tazminatla ne yapılacağı belli oldu!

Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Genel Başkanı Kemal 'ndan kazandığı tazminatla vatandaşlara döner dağıtacak.

Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatla ne yapılacağı belli oldu!

Genel Başkanı Kemal 'na açtığı tazminat davasını kazanan Özhaseki, yarın vatandaşlara 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda " döneri" ikram edecek.

Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı dava sonucu 2015 yılında verilen tazminat kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtayca onanmış, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle beraber Özhaseki'ye yaklaşık 27 bin TL ödemesine hükmedilmişti.

1,5 MİLYON LİRAYA YAKIN TAZMİNAT...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırımıştı. Bu karara göre, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin lira fona aktarılacak.

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