Kendilerini polis olarak tanıdan telefon dolandırıcıları, 4 ay önce Güner Zöngür'ü (77) aradı. Sahtekarlar, "Kimliğiniz Suriyeli bir kişi tarafından kopyalandı. Adınıza telefon hattı çıkarıldı. Bu hat ile FETÖ firarisi Adil Öksüz ile görüşülüyor" diyerek yaşlı kadını kandırdı.
FETÖ firarisi Adil Öksüz, "kırmızı bültenle" aranıyor.
Çete, panikleyen yaşlı kadını korkutup, Göktürk'teki 700 bin liralık dairesini 340 bin liraya sattırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın soluğu savcılıkta aldı. Yaşlı kadın, evini sattığı Hakan G.'ye zararının karşılanması için 200 bin liralık dava açtı.
ALİ OKTAY
FETÖ firarisi Adil Öksüz, "kırmızı bültenle" aranıyor.
Çete, panikleyen yaşlı kadını korkutup, Göktürk'teki 700 bin liralık dairesini 340 bin liraya sattırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın soluğu savcılıkta aldı. Yaşlı kadın, evini sattığı Hakan G.'ye zararının karşılanması için 200 bin liralık dava açtı.
ALİ OKTAY
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