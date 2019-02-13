Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 11:03

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , afişi görünsün diye ağacı kestirdi

'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , astırdığı afişin daha iyi görünebilmesi için önündeki ağaçları kestirdi. Çerçioğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı skandala bir eyleme imza attı. Çerçioğlu yerel çalışmaları kapsamında astırdığı bir afişin daha iyi görünebilmesi için önündeki ağaçları kestirdi.

Alınan bilgiye göre Nazilli ilçesinde İstiklal Mahallesi, Ordu Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephesine belediye görevlileri tarafından Çerçioğlu'nun seçim propaganda afişi asıldı. Afiş asıldıktan sonra cephesindeki ağaçların afişin önünü kapattığının fark edilmesi üzerine buradaki birçok ağaç kesildi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

AK PARTİ MKYK ÜYESİ'NDEN GEZİ ÇIKIŞI
Olaya itiraz eden mahalle sakinleri ve zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı. AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Gezi eylemleri sürecinde Aydın'daki gösterilerde en ön sıralarda boy gösteren hanımefendi, kendi menfaati uğruna şimdi kaç ağaç kestiğini açıklasın" dedi.

Bu arada Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanlığı ise söz konusu yerde ağaç kesiminin yapılmadığını iddia etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afişi görünsün diye ağacı kestirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar